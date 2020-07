Was uns nach Covid-19 erwartet: 5 Themen, die das globale Wirtschaftsumfeld prägen werden

1. Die Wirtschaft wird unter erheblichen Nachwirkungen leiden.

Die Arbeitslosenquote wird mittelfristig über dem Vor-Krisenniveau liegen. Manche Unternehmen, die unter normalen Umständen durchaus profitabel sind, werden durch die extremen Umstände ihr Geschäft aufgeben müssen. Zur Abmilderung des wirtschaftlichen Schocks wurden drastische monetäre und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen. So notwendig dies auch sein mag, wird dies am Ende aber zu einer gewaltigen Staatsverschuldung und einer extremen Ausweitung der Zentralbankbilanzen führen.

In mancher Hinsicht wird die Situation der Zeit nach der globalen Finanzkrise ähneln. Die Zeit nach der Finanzkrise war von Massenarbeitslosigkeit, Insolvenzen und umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen geprägt. Mit fortschreitender Erholung normalisierten sich die Angebots- und die Nachfrageseite der Wirtschaft langsam. Dies ermöglichte den Arbeitnehmern die Rückkehr in die Beschäftigung. Die überlebenden Unternehmen expandierten und neue Firmen wurden gegründet Dagegen schafften es die Zentralbanken und Regierungen insbesondere in den Industrienationen kaum, ihre konjunkturpolitischen Maßnahmen auf das Vorkrisenniveau zurückzuführen.