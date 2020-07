Am 10. Juni 2020 veröffentlichte das Kraftfahrt-Bundesamt einen erneuten Rückruf für den Audi A8. Betroffen sind die Modelle mit 4,2-Liter-Dieselmotor der Abgasnorm Euro 5 aus den Baujahren 2009 bis 2014. Die Fahrzeuge haben die Motorkennbuchstaben (MKB) CDSB und das Getriebe AL951. Weltweit sind knapp 11.000 Audi A8 von diesem Rückruf im Abgasskandal betroffen – in Deutschland immerhin gut 5.400 Fahrzeuge.

Rückruf des Audi A8 unter Herstellercode 23X6

Als Grund für den Rückruf gibt das KBA eine „Konformitätsabweichung Antriebssteuerungssoftware“ an. Was genau darunter zu verstehen sein soll, wird nicht erklärt. Doch es gibt einen Hinweis: Der Rückruf wird unter dem Herstellercode 23X6 durchgeführt. Das ist der gleiche Code, unter dem im Rahmen des Abgasskandals bereits andere Audi-Diesel zurückgerufen wurden, in denen eine illegale Abschalteinrichtung verbaut war.

Audi rief unter dem Code 23X6 bereits Audi A8-Modelle mit 3-Liter-V6-Dieselmotor vom Typ EA897 und 4-Liter-V8-Dieselmotor vom Typ EA898 mit Abgasnorm Euro 5 oder 6 zurück. Diese Rückrufe ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt aus folgendem Grund an: „Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.“

Rückruf des Audi A8 wegen unzulässiger Abschalteinrichtung?

Bereits im Dezember 2019 wurde der Audi A8 wegen „Konformitätsabweichung Antriebssteuerungssoftware“ zurückgerufen. Dabei waren die Modelle Audi A7 und A8 mit 3-Liter-Motor der Abgasnorm Euro 5 aus den Baujahren 2009 bis 2014 gemeint. Nun folgt der Rückruf des größeren Wagens mit 4,2-Liter-Motor.

All diesen Rückrufaktionen hat der Fahrzeughersteller Audi den Code 23X6 zugeordnet. Daher kann man davon ausgehen, dass die Fahrzeuge aufgrund eines ähnlichen Defekts zurückgerufen werden. Da das KBA bei den vorherigen Rückrufen eine unzulässige Abschalteinrichtung bemängelt hat, könnte das auch der Grund für den aktuellen Rückruf sein. Weitere Informationen hat das Kraftfahrt-Bundesamt bisher nicht herausgegeben. Auch Audi äußert sich nicht zum jüngsten A8-Rückruf.

EuGH-Generalanwältin hält Abschalteinrichtungen für illegal

Die eher intransparente Kommunikation im Abgasskandal könnte damit zusammenhängen, dass Abschalteinrichtungen nicht nur moralisch, sondern auch juristisch zunehmend als illegal bezeichnet werden. So hat die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof (EuGH) Eleanor Sharpston Ende April 2020 erklärt, dass Abschalteinrichtungen grundsätzlich gegen geltendes EU-Recht verstoßen, wenn sie im Straßenverkehr zu erhöhten Emissionen führen. Das Urteil der EuGH-Richter steht noch aus.

