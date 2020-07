Varta – erneute Schwäche

Varta bleibt derzeit um 100 Euro sehr volatil. Am Mittwoch hatten wir unseren Lesern geraten, spekulative Gewinne bei 103 Euro zu sichern. Derzeit ist die Aktie zu 98 Euro zu haben. Richtung 95 Euro steigen Sie wieder ein via Turbo-Bull KB24K3 oder UD75TY. Videos, Research, Depots und Trading-Ideen erhalten Sie täglich mehrfach in unserem Börsendienst .

Varta gehörte zu unseren Favoriten in der vergangenen Woche. Für unsere jüngste Kaufempfehlung bei 95 Euro mussten wir uns auf dieser Seite einige Kritik anhören. Nach einer positiven Einschätzung von Berenberg klettert die Aktie am Mittwoch auf 103 Euro. Wer spekulativ in Turbos eingestiegen ist, kann einen Teil seiner Gewinne sichern. Anleger in Bonussen bleiben dabei. Die Aktie ist weiterhin Teil unseres Tradingdepots – hier zu abonnieren. Die Berenberg-Expertin Charlotte Friedrichs setzt bei Varta in einer aktuellen Studie mit ihrem Kursziel von 120 Euro ein Ausrufezeichen. Sie hält es für sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen mit dem Zwischenbericht zum zweiten Quartal seine Ziele anheben wird und die Schätzungen am Markt steigen werden. Die Hamburger Privatbank ist ohnehin sehr optimistisch für Varta und führt die Papiere seit Ende Mai auf ihrer Liste der “Mid Cap Top Picks”.