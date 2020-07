FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Druck geraten. Um die Mittagszeit kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1444 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro am Mittwoch auf ein Viermonatshoch gestiegen war, wurde er am Donnerstag durch einen festeren US-Dollar unter Druck gesetzt. Die amerikanische Währung profitierte als globale Reservewährung von der trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Unter Druck standen auch andere Währungen gegenüber dem Dollar, etwa das britische Pfund und der australische Dollar.