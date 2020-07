UBS-Strategin Uta Fehm: Chinesische Staatsanleihen etablieren sich in globalen Portfolios

"Chinesische Staatsanleihen werden 2020 als Anlageklasse zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagt Uta Fehm, Anleihenexpertin bei UBS Asset Management. Dafür gibt es ihrer Meinung nach drei gute Gründe: relativ hohe Rendite, die geringe Korrelation zu anderen Assetklassen und die Etablierung als Teil eines globalen Rentenportfolios. China stand am Anfang der Corona-Kette und hat im ersten Quartal 2020 die stärksten wirtschaftlichen Einbrüche gespürt. Im gesamten europäischen Raum und in den USA werden die großen Korrekturen noch kommen. Insgesamt sind die globalen Kapitalmärkte fragil geworden, und der Faktor Risiko ist auch für mutige Anleger in den Vordergrund gerückt. Fast eine gesamte Jahreshälfte steht nun noch bevor, verbunden mit der Frage, welche Faktoren das weitere...