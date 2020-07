German Startups Group vor Zusammenschluss mit SGT Capital - Aktie gewinnt deutlich

German Startups Group steht vor einer Art „Neustart”: Das Berliner Unternehmen will mit SGT Capital Pte. Ltd. fusioniern, einem global tätigen Alternative Investment- und Private-Equity Assetmanager mit Hauptsitz in Singapur sowie einer Ländergesellschaft in Frankfurt am Main. Nach der Fusion wird die Gesellschaft ebenfalls als börsennotierter Private-Equity Assetmanager aktiv sein. Die Aktionäre müssen dem Vorhaben aber noch ...