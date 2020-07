US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, betrug in der Woche bis zum 11. Juli 1,3 Millionen, nach 1,31 Millionen in der Vorperiode, womit sich die Gesamtzahl der Anträge seit dem 21. März, als die Coronavirus-Pandemie in den USA begann, auf fast 51,30 Millionen beläuft. Die heutige Zahl lag über den Markterwartungen von 1,25 Millionen und zeigte den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Krise. Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt, der die wöchentliche Volatilität ausgleicht, ging von 1,44 Millionen auf 1,38 Millionen zurück. Die Zahl der Folgeanträge, die um eine Woche hinter den Erstanträgen zurückbleibt, erreichte 17,3 Millionen, während die Analysten einen Rückgang auf 17,6 Millionen erwarteten.

In der Zwischenzeit stiegen die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten im Juni 2020 um 7,5% im Monatsvergleich, nachdem sie im Mai um 17,7% gestiegen waren. Die Markterwartungen von 5,0% wurden übertroffen. Der größte Zuwachs wurde bei den Verkäufen in Bekleidungsgeschäften, Elektronik und Haushaltsgeräten, Möbeln und Sportartikeln, Musik und Büchern verzeichnet. Im Gegensatz dazu ging der Umsatz in Lebensmittel- und Getränkegeschäften zurück. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,1%.

EURUSD hat relativ wenig auf die heutigen Daten reagiert und notiert weiterhin um die 1,14er-Marke. Quelle: xStation 5



