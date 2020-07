Die Aktie des Herstellers von Grafikprozessoren und Chips beindruckte in den letzten Wochen durch eine enorme Stärke und ihren schier unbändigen Aufwärtsdrang. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sie weiter zulegen können. Zuletzt mischten sich jedoch Konsolidierungstendenzen unter…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.06. hieß es unter anderem „[…] Die Unterstützung bei 350,0 US-Dollar bot auch die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß in Richtung 380,0 US-Dollar. Auf der Oberseite baut sich derzeit Druck auf. Kann der Widerstand in Form des aktuellen 52-Wochen-Hochs geknackt werden, so würde eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 400,0 US-Dollar winken. Der aktuelle Aufwärtstrend nährt die Hoffnung auf ein solches Szenario. Auf der Unterseite gilt es hingegen, die 350,0 US-Dollar im Auge zu behalten. Ein Rücksetzer unter diese Marke wäre ein Warnsignal, aber noch kein (charttechnischer) Beinbruch. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 316,0 / 300,0 US-Dollar.“



In der Folgezeit lief die NVIDIA-Aktie den (ehemaligen) Widerstandsbereich um 380,0 US-Dollar an, konnte diesen zügig überwunden. Damit wurde das Tor in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 400,0 US-Dollar weit aufgestoßen. Doch auch an dieser hielt sich der Kurs nicht lange auf. Erst im Bereich von 430,0 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein und sorgten für ein wenig Abkühlung.

Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich die Konsolidierung oberhalb von 380,0 US-Dollar abspielen würde. Prekär würde es hingegen werden, sollte es für die Aktie noch einmal unter die 350,0 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch ein neues Kaufsignal liefern...