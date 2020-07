Genauer gesagt hat das Unternehmen von CEO Ugur Sahin nun auch für den chinesischen Markt von den chinesischen Behörden die Zusage für eine klinische Studie in frühem Stadium mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten erhalten. Das bestätigte der chinesische BioNTech-Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical. Somit konnte BioNTech einen weiteren, strategisch wichtigen Markt erreichen.

Die Zeichen für baldige Kurssprünge des Biotechunternehmens sind also vorhanden. Hier könnte es bald ganz schnell gehen, vor allem wenn die Kursrichtung sich weiter so entwickelt wie heute. Derzeit erreicht der Kurs ein Plus von satten 3,83 Prozent und 2,62 Euro, wodurch die Erfolgswelle den Kurswert auf 70,98 Euro erhöht und BioNTech in gewaltige Höhen treibt. Hier ist definitiv eine Menge drin!

