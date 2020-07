Bei der NORMA Group ist der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres von 289 Millionen Euro auf 191,5 Millionen Euro eingebrochen. „Dies lag insbesondere an den weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie”, so das Unternehmen aus Maintal. Auf bereinigter EBITA-Basis ist ein Quartalsverlust von 22,5 Millionen Euro angefallen nach einem Gewinn von 40,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Restrukturierungskosten in Höhe von 20,7 ...