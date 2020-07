Drägerwerk hat aus Großbritannien einen staatlichen Auftrag für die Lieferung von Atemschutzmasken nach FFP3 erhalten. Das Umsatzvolumen beziffern die Lübecker auf rund 100 Millionen Euro. „Dazu wird Dräger eine Maskenproduktion in Großbritannien aufbauen. Dies erfolgt zusätzlich zu dem bereits bestehenden Produktionsverbund in Schweden und Südafrika sowie den zuvor entschiedenen neuen Produktionsstandorten in Frankeich und ...