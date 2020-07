Die Aktie des Automobilherstellers Daimler aus Stuttgart geht heute wieder aufgrund des massiven Drucks aus der Presse in die Knie. Der Wert rauschte in den Keller und es ist nicht absehbar, wann sie sich wieder von diesem Tiefschlag erholen könnte. Negative Berichte über Entlassungen und die Notwendigkeit von Mitarbeiterverabschiedungen machen auch heute wieder die Runde.

Die Aktie zeigt eine sensible Reaktion auf all diese schlechten Schlagzeilen und muss hohe Verluste in Kauf nehmen. Daimler scheint sich nach außen hin noch davor zu verschließen, wie viele Mitarbeiter gehen müssen und äußert sich nicht entschlossen. Dieses Verhalten schürt Misstrauen und nimmt vor der Aktie keinen Halt. Denn eigentlich ist es längst ein offenes Geheimnis, dass Mitarbeiter gehen müssen.

Dementsprechend macht der Wert dieses Anteilsscheins heute einen Abflug um satte 1,02 Prozent und kann dem Druck nicht mehr standhalten. Durch das verlorene Vertrauen der Anleger macht Daimler also 0,38 Euro Verlust und steht somit nur noch bei mickrigen 37,30 Euro. Hier muss Daimler wieder punkten und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, sonst werden es ganz düstere Zeiten!

Fazit: Kann Daimler bald die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.