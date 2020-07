In Zeiten der Pandemie kaufen immer mehr Kunden online. Davon kann Zalando profitieren. Dies wird bei den Zahlen zum zweiten Quartal sehr deutlich. Das Bruttowarenvolumen steigt in diesem Zeitraum um 32 Prozent bis 34 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro bis 2,71 Milliarden Euro an. Der Umsatz legt um 26 Prozent bis 28 Prozent auf 2,01 Milliarden Euro bis 2,05 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBIT steht bei 200 Millionen Euro bis 220 ...