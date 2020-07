Varengold Bank setzt auf Digitalisierung

Im ersten Halbjahr steigen die Provisionserträge bei der Varengold Bank von 6,6 Millionen Euro auf 8,9 Millionen Euro an. Der Vorsteuergewinn liegt fast unverändert bei 1,63 Millionen Euro.Schon vor Corona hat die Bank die Digitalisierung der Mitarbeiter vorangebracht. Daher konnten die Geschäftsabläufe auch in der Krise reibungslos fortgesetzt werden. Man will bei der Bank die Digitalisierungsbestrebungen fortsetzen. ...