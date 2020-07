Dem Vernehmen nach hat der Bundesrechnungshof angekündigt, die Finanzaufsicht BaFin in Bezug zum Skandal rund um Wirecard einer Prüfung zu unterziehen. Aufgrund der bereits mehrmaligen Hinweise in diesem Bereich, scheint es doch zu verwundern, dass dieser Skandal so spät erst aufgedeckt wurde. Was steckt wirklich dahinter?

Ebenso wie der Bundesrechnungshof will auch die EU-Wertpapieraufsicht ESMA eine Prüfung der Ereignisse vollziehen. Die Frage, ob den Hinweisen überhaupt richtig nachgegangen wurde, ist jetzt zu klären. Ob und inwiefern die Aktionäre davon profitieren könnten, steht weiter in den Sternen.

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ob und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.