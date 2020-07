Anzeige

Tesla plant ein zweites Werk in den USA, doch das ist nicht die einzige spannende Nachricht vom E-Autopionier. So stehen am kommenden Mittwoch die jüngsten Quartalszahlen an und auch eine Aufnahme in den S&P 500 nach den kräftigen Kursanstiegen der vergangenen Wochen ist möglich. Wohin geht die Reise für Tesla noch?