Im abgelaufenen Jahr profitierte der Euro gegenüber der schwedischen Krone und konnte sich von 10,1261 SEK bis auf ein Verlaufshoch von 10,9338 SEK hocharbeiten. In diesem Jahr schoss die Gemeinschaftswährung gegenüber nahezu allen anderen Währungen sogar auf einen Höchststand empor, zur schwedische Krone erreichte die Spitze einen Wert von 11,4269 SEK Mitte März. Seither allerdings wertet die Krone wieder merklich auf, das Paar fiel entsprechend auf die markante Horizontalunterstützung von 10,3820 SEK zurück. Nach einem nur zwei Wochen lang andauernden Pullback zurück an 10,60 SEK übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten in dieser Woche das Paar unter die aktuellen Jahrestiefs runter. Eine Fortsetzung des Abwärtstrendkanals muss nun stark favorisiert werden.

Euro-Bullen chancenlos

Die merklichen Abschläge innerhalb dieser Woche könnten den seit Mitte März bestehenden Abwärtstrend weiter fortsetzen, unterhalb von 10,3820 SEK sind daher weitere Abschläge in Richtung 10,2472 SEK stark anzunehmen, darunter könnten sogar die Jahrestiefs aus Anfang 2019 bei 10,1261 SEK einem Test unterzogen werden. Ein fortgesetztes Short-Investment kann beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP5YUW erfolgen, die maximal zu erreichende Rendite-Chance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf bis zu 140 Prozent. Sollten es sich Marktteilnehmer am letzten Handelstag dieser Woche jedoch noch anders überlegen, kann erst oberhalb von 10,40 SEK das drohende Verkaufssignal entschärft und Zugewinne an 10,50 SEK etabliert werden. Darüber rücken schließlich die Junihochs bei rund 10,60 SEK in den Fokus der Händler.