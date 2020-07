CMC Espresso: Zahllose Mini-Lockdowns zeigen doch eines...

Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt. Nun ist die Aufmerksamkeit der Anleger auf den anstehenden EU-Gipfel gerichtet, nachdem die EZB gestern grünes Licht für eine weitere lockere Geldpolitik gegeben hat. Der EU-Gipfel wird zeigen, ob die enge Verzahnung der wirtschaftlichen Stützen von der Fiskal- und Geldpolitik nicht am Ende doch an unterschiedlichen Vorstellungen der einzelnen EU-Länder über die Art und Weise der Ausgestaltung in Detailfragen scheitern wird oder nicht. Zahllose Mini-Lockdowns machen vielen Anlegern einen Strich durch die Rechnung, aber können diese die Erholung umkehren?

Worauf Anleger am heutigen Tag achten und wie die Märkte sich über Nacht entwickelt haben erfahren Sie allmorgendlich und auch heute in CMC Espresso.

