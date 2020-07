Dabei kam Erstaunliches heraus: In seiner Analyse sieht das für seine Expertise in Sachen Gold- und Silberminen-Aktien bekannte Investment-Haus für Trillium Gold ein Kursziel von 4,78 CAD, was ein Aufwärts-Potenzial gemessen am aktuellen Kurs von rund 181 Prozent bedeutet!

Im Rahmen der Studie hat Roosevelt Research vor allem die Ressourcen von Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | ISIN: CA89623Q1028) bei seinem Flaggschiffprojekt Newman Todd sowie zum Leo-Areal im produktiven Bergbaubezirk Red Lake im Norden Ontarios für Anleger und Investoren analysiert.

Seit 2019 sind durch Trillium mehrere weitere Goldlagerstätten erworben worden, um das Lagerstätten-Portfolio zu erweitern. Dazu gehörte unter anderem auch das Areal Leo im letzten Jahr sowie die Lagerstätten South-West Red Lake und Shining Tree, welche im Mai 2020 in Besitz kamen.

Newman Todd - das Flaggschiffprojekt mit 222-Kilounzen-Ressource

Auch schon aufgrund seines geologischen Potenzials und der vorhandenen Ressourcen ist Newman Todd das Flaggschiffprojekt für Trillium Gold Mines. Newman Todd umfasst 13 patentierte und 19 nicht patentierte Ansprüche mit einer Gesamtfläche von 1.908 Hektar.

Die Lagerstätte liegt 25 km westlich der Stadt Red Lake, 140 km nordnordöstlich von Kenora und 435 km nordöstlich von Winnipeg, Manitoba. Forststraßen direkt vom Red Lake bieten einfachen Zugang zur Lagerstätte.Das ist das Profil zu Newman-Todd:

Lage: Red Lake Bergbaubezirk, Nordontario Eigentum: 100% Vorwiegendes Metall: Gold Ressourcen: Tagebau: 82 Kilo-Unzen Gold (angegeben und abgeleitet)

Bergbau: 140 Kilo-Unzen (angezeigt und abgeleitet)

Obwohl die nähere Erkundung der Lagerstätte auf den Goldrausch am Red Lake Ende der 1920er-Jahre zurückgeht, war sie bisher nur sporadisch und wenig ergiebig. Auch die bisherigen Bohrungen unterhalb einer Tiefe von 400 Metern oder entlang des Streichens sind mit Blick auf das Mineralisierungspotenzial bisher offengeblieben.