Siemens macht Homeoffice für 140.000 Mitarbeiter möglich.

Der Industriekonzern will auch nach der Coronakrise das mobile Arbeiten beibehalten. Dieses Beispiel zeigt einen Trend, von dem Teamviewer weiter profitieren kann, nachdem häufigere Fernwartungen nötig sind. Dies ließ bei Teamviewer im 2. Quartal die abgerechneten Umsätze (Billings) laut vorläufigen Zahlen um 45 Prozent auf knapp 105,9 Millionen Euro steigen (im Vergleich zu Q2 2019). Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich Teamviewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten.

Zum Chart

Der Ende September 2019 durchgeführte Börsengang wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. In dieser kurzen Zeitspanne stieg der Kurs um 79 % auf nun mehr 46,97 Euro. Der Weg dorthin ist aber aufgrund der Coronakrise sehr volatil verlaufen. Die Übernahme des Arbeitsdatenbrillen-Herstellers Ubimax um 136 Millionen Euro und die Präsentation der aktuellen Billings ließen am 15. Juli den Kurs um bis zu 16 % einbrechen. Durch den Sell Off von Vorgestern im Ausmaß von 7,8 Euro ist der Kurs an die untere Begrenzung des Aufwärtstrends gerutscht. In vielen Fällen deutet so ein doppelter ATR-Tag („Average True Range“ in diesem Fall > 6 Euro Verlust am Tag) eine Trendwende an. Mittlerweile konnte sich das Papier aber wieder stabilisieren und stieg gestern um 11 % nach oben. Es überwiegen also jene Marktteilnehmer, die hier wieder Einstiegskurse sehen und von der Wachstumsstory der Teamviewer AG überzeugt sind.

Der ausgewählte Call (Basispreis 46 Euro) mit der WKN CL76YY weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 55,62 % auf. Die Implizite Volatilität spiegelt den Abverkauf von Vorgestern wieder. Hier erwarten die Marktakteure weiter unruhige Handelstage im Basiswert Teamviewer.