Beim Hersteller für Elektroautos aus den USA ist gerade ein krasser Abschwung in Gang. Die Aktie eröffnet heute direkt wieder mit einem dicken Minus und kann die Verluste der letzten Tage nicht kompensieren. Tesla steht also derzeit vor einem Trümmerhaufen und es gilt für den Automobilriesen, endlich wieder positive Schlagzeilen zu bringen, um nicht noch weiter abzusacken und die Anleger misstrauisch werden zu lassen!

Grundsätzlich sollte man sich als Anleger von Tesla nicht allzu große Sorgen machen. Der Automobilkonzern konnte gerade in der Coronakrise enorm profitieren und hat als einer von wenigen Automobilkonzernen seinen Kurs ausbauen können. Gleich mehrere Hundert Euro standen in den letzten Monaten immer wieder auf der Anzeigentafel und die Aktie zeigte sich in bestechender Form.

Seit einer Woche steckt das Wertpapier allerdings in einer kleineren Formkrise. Auch heute beträgt der Abschwung wieder 1,12 Prozent und somit ganze 14,80 Euro. Es verbleibt also nur noch ein Kurswert von 1.303,20 Euro und der Hunderterwert nach unten könnte bald unterschritten werden. Die Aktie wirft also Fragen auf, ob man ihr noch Vertrauen schenken sollte.

Fazit: Muss man dieses Wertpapier nun abstoßen oder ist das der perfekte Einstieg? Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.