EUR/USD - Neue Long-Chance bei Rücklauf

Abwärtskorrekturen laufen im EUR/USD aktuell weitgehend im Bereich des 10er-EMA aus. In diesem Bereich würde sich also eine Long-Position in Trendrichtung nach einer Korrektur anbieten. Das erste Kursziel befindet sich weiterhin bei 1,147 USD, das zweite langfristige Kursziel befindet sich bei 1,170 USD.

Trading-Strategie: