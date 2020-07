Die bullishen Signale werden bereits auf die Probe gestellt

Experten hatten im Durchschnitt nur ein Plus von 2,5 % erwartet. Das tatsächliche Wachstum lag also über den Erwartungen, bezog sich aber auf die Vergangenheit. Und so war dies für die Börsen ein Non-Event.

EZB erfüllt lediglich die Erwartungen

Gleiches gilt für die gestrige geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch diese hatte kaum Einfluss auf die Börsenkurse. Denn der EZB-Rat hat beschlossen, die laufenden Maßnahmen unverändert fortzusetzen und auch die Leitzinsen nicht anzutasten. Und dies wurde auch so erwartet. Schließlich hatte die Notenbank in den vergangenen Monaten immer wieder neue Änderungen beschlossen und erst auf der letzten Sitzung im Juni ihr großes Krisen-Anleihenkaufprogramm PEPP auf inzwischen 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Und daher verwies EZB-Chefin Christine Lagarde auch auf den Wiederaufbaufonds, zu dem die Spitzenvertreter der 27 EU-Staaten am heute beginnenden Gipfel eine Einigung anstreben. Es sei nun an der Fiskalpolitik, weitere Konjunkturimpulse zu setzen, so der Tenor von Lagarde auf der heutigen Pressekonferenz.

Nur die Bilanzsaison kann aktuell noch für Kursimpulse sorgen

Für die Aktienmärkte wird es damit schwierig, neue Impulse für weiter steigende Kurse zu erhalten. Denn worauf will man noch setzen? Die Geldpolitik wartet erst einmal die Wirkung ihrer beschlossenen Maßnahmen ab. Der Wiederaufbaufonds der EU ist längst eingepreist, da klar ist, dass er kommt, und nur noch fraglich ist, wann und unter welchen Konditionen. Auch eine konjunkturelle Erholung wurde von den Aktienmärkten schon vorweggenommen. Und selbst die jüngsten, besser als erwartet ausgefallenen Daten konnten kaum noch Freudensprünge auslösen. Bleibt höchstens noch die angelaufene Bilanzsaison. Wenn die Unternehmen die Erwartungen schlagen können, kann dies noch zu Kursgewinnen führen – und hat es auch schon getan. Aber was kommt dann?