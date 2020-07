Für Investoren: NN IP startet weltweiten „Responsible Investing Summer Course“

Der Sommerkurs ist Teil der „UpsideDown“-Reihe von NN IP, einer Thought-Leadership-Initiative, die Investoren unterstützen soll, die weltweiten durch Corona ausgelösten Umbrüche einzuordnen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe hat NN IP digitale Events durchgeführt, die die Auswirkungen und Implikationen von Corona aus der Perspektive verantwortungsbewussten Investierens untersucht. Die deutschsprachige Premiere der „UpsideDown“-Eventserie mit Zukunftsforscher Matthias Horx hat e-fundresearch.com in der DACH-Region als Medienpartner begleitet. Zu den weiteren prominenten Gastreferenten gehörten bislang Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und ehemaliger Chefvolkswirt der Weltbank, sowie Peter Diamandis, Autor von „The Future Is Faster Than You Think“ und Mitbegründer der Singularity University.

Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investing bei NN Investment Partners, kommentiert: „Die Pandemie hat verantwortungsbewusstes Investieren, Innovation und nachhaltiges Verhalten in den Fokus gerückt. Außerdem hat sie den Zusammenhang zwischen der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und der Widerstandsfähigkeit nachhaltiger Investitionen sowie ihrer Performance verdeutlicht. Um eine krisenfeste Wirtschaft sicherzustellen, muss in unseren Augen der Schwerpunkt auf ein besseres Gleichgewicht zwischen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren verlagert werden, damit Unternehmen zukunftssicherer werden und Disruptionen besser standhalten können. Den Sommerkurs haben wir ins Leben gerufen, um gemeinsam mit unseren Kunden diese Bereiche besser zu verstehen und Standpunkte auszutauschen.“

NN IP organisiert den Summer Course gemeinsam mit der Academy of Business in Society (ABIS). Ziel ist es, Investoren darüber zu informieren, welche Auswirkungen Corona auf das Verhalten von Regierungen, Unternehmen und Individuen hatte und inwieweit die Veränderungen, die wir erleben, von Dauer sind. Außerdem soll erörtert werden, wie verantwortungsbewusstes Investieren in Zukunft umgesetzt werden soll. Das CFA Institute – der weltweit führende Verband für Finanzanalysten – vergibt für jede Vorlesung einen Credit (Weiterbildungspunkt).