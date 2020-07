Was man nicht sagen darf, aber gesagt werden muss

Wehe, man zweifelt in Deutschland an der Theorie, die Erderwärmung habe mit CO2 zu tun und eine Absenkung des CO2-Anteils an der Atmosphäre rette das Klima! Wehe, jemand stellt die Fridays-for-Future-Freitagshüpfer in Frage! Wehe, man zweifelt an der Sinnhaftigkeit und Rechtmäßigkeit der Grenzöffnung ab Herbst 2015 oder am UN-Migrationspakt „Remigration-Migration“! Wehe, man entlarvt den Genderismus

Ein Beitrag von Josef Kraus.