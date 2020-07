× Artikel versenden

Small Caps treiben wichtige Themen voran

Bereits vor Ausbruch des Covid-19-Virus waren an den Aktienmärkten signifikante Veränderungen im Gange. Die traditionellen Branchenführer, welche über viele Jahre eine dominante Stellung innehatten, geraten zunehmend unter Druck durch kleinere, flexiblere Unternehmen, die in der Lage sind, sich dem rasant wandelnden Umfeld anzupassen. Vom Gesundheitswesen über Medien und Bildung bis hin zu Technologie – kleinere Unternehmen treiben Innovationen voran. Im Zuge der allmählichen Rückkehr zu Normalität kommt diesen und vergleichbaren Unternehmen unseres Erachtens eine immer größere Bedeutung zu. Ist es an der Zeit, eine Allokation bei Small Caps in Erwägung zu ziehen?





