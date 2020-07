Nachdem der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young sein Testat für den Abschluss 2019 verweigerte, fiel das House of Wirecard in sich zusammen. Nun stehen Finanzminister Scholz und seine rechte Hand Jörg Kukies in der Schusslinie. Wie lange wussten die zwei Bescheid? Und haben sie womöglich ihre schützende Hand über die Ganoven gehalten? Die vordergründigen Aufgeregtheiten –

Der Beitrag Wirecard: Scholz und die Luftbuchungen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.