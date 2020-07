Corona-Hilfe schürt Währungsduell: Robeco-Experte rechnet mit einem starken Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Aussicht auf das "Next Generation"-Paket der Europäischen Union stärkt den Eurokurs, ist Jeroen Blokland von der Fondsgesellschaft Robeco überzeugt. Warum der US-Dollar dabei zum wichtigsten Verlierer wird, erläutert der Multi-Asset-Experte in seinem Marktkommentar.Das durch Anleihen der Europäischen Kommission unterlegte Hilfspaket "Next Generation EU" in Höhe von 750 Milliarden Euro soll die durch Lockdown-Maßnahmen schwer getroffenen Volkswirtschaften unterstützen. Europa bündelt seine Kräfte, um sich von den Folgen der Corona-Krise zu erholen und hat damit vermutlich einen Katalysator aktiviert, der in der gemeinsamen Währung enthaltenes Wertpotenzial freisetzen könnte: die Aussicht auf fiskalische Integration.Vielversprechender Schritt in Richtung fiskalischer IntegrationAm 18. Mai bewies die deutsch-französische Achse mit dem Vorschlag für das Euro-Hilfspaket neue Stärke. Ein wesentliches Element ist, dass die Europäische Kommission zur Finanzierung des Pakets von den EU-Ländern garantierte Anleihen begeben wird. EU-Ländern, die sonst für ihre niedriger gerateten Staatsanleihen höhere Renditen als für EU-Anleihen mit AAA-Rating bieten müssten, bringt dies erhebliche Ersparnisse. Auch wenn es keine echte Vergemeinschaftung von Schulden geben wird, ist dies dennoch ein vielversprechender Schritt in Richtung fiskalischer Integration in der EU, der rückblickend vielleicht als historisch angesehen wird.Die Ankündigung des neuen Hilfsfonds treibt anscheinend wie ein Katalysator die jüngste Aufwertung des Euros voran. Sie fiel mit einem Wendepunkt der Risikoprämie im EUR-/USD-Wechselkurs zusammen, und Marktteilnehmer fordern inzwischen für ihre Euro-Währungspositionen eine niedrigere Risikoprämie.Überschießen der Euro-RisikoprämieDie Euro-Risikoprämie ist definiert als der Teil des EUR-/USD-Wechselkurses, der nicht durch den Zinsabstand zwischen den USA und der Eurozone im Zweijahresbereich zu erklären ist (siehe Grafik). Die Euro-Risikoprämie kann erheblichen Schwankungen unterliegen, die das durch die Fundamental-daten gerechtfertigte Niveau im Lauf der Zeit oft über- oder unterschreiten.Abbildung 1: Die Euro-Risikoprämie ist der nicht durch Zinsabstände zu erklärende Teil des Wechselkurses. Quelle: Refinitiv Datastream, RobecoUnserer Ansicht nach hatten wir Ende März auf Basis des Zinsabstands im Zweijahresbereich eine um etwa zehn Prozent überhöhte Euro-Risikoprämie. Es fehlte lediglich ein Katalysator, um dieses Wertpotenzial freizusetzen. Angesichts der Fortschritte in den Verhandlungen über das Hilfspaket könnten wir kurz vor einem weiteren bedeutenden Wendepunkt für die Euro-Risikoprämie stehen. Auch wenn die Beratungen zwischen den EU-Ländern weitergehen, spricht sehr viel dafür, dass sich Europa endlich zusammenraufen könnte. Das verlangt nach einer niedrigeren Risikoprämie auf Euro-Währungspositionen.