Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann wird sich eine Investition in einen Call-Optionsschein bezahlt machen.

Nachdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), die am Höhepunkt des März-Crashes am 19.3.20 auf bis zu 21,01 Euro gefallen war, bis zum 8.6.20 ihren Kurs verdoppeln konnte, trat sie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 35 bis 40 Euro ein.

Im zweiten Quartal verzeichnete der Konzern einen massiven Umsatz- und Gewinneinbruch. Da dieser aber geringer ausfiel, als von Experten befürchtet und sich im Juni bereits ein Markterholung angedeutet hatte, legte die Aktie im frühen Handel des 17.7.20 zweiweise um mehr als vier Prozent zu. Auch der geplante Stellenabbau, der die Personalkosten um zwei Milliarden Euro reduzieren soll, konnte den Aktienkurs weiter beflügeln.