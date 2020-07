Marktkommentar: US-Arbeitsmarkt leidet unten erneuten COVID-19-Ausbrüchen

Viele US-Bundesstaaten sehen sich gezwungen, die Wiedereröffnungsmaßnahmen rückgängig zu machen.

Der Arbeitsmarktbericht vom Dienstag hat gezeigt, dass die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum 17. Mal in Folge um mehr als 1 Million gestiegen sind. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Anträge seit dem 21. März, als die Coronavirus-Pandemie in den USA begann, auf fast 51,3 Millionen. Die Folgeanträge erreichten einen Wert von 17,3 Millionen. Die Futures des S&P 500 werden am Freitag flach gehandelt und oszillieren weiterhin um die 3.200-Punkte-Marke.

EURUSD hat am Donnerstag die Umkehr vom Vortag („Shooting-Star”) bestätigt, nachdem am Abend die 1,14er-Marke unterschritten wurde. Die Korrektur konnte jedoch an der Unterstützung bei 1,1370 gestoppt werden: Hochs vom 9. und 13. Juni. Am Freitag notiert das Paar bei 1,1387 und steckt daher in der Mitte der neuen Handelsspanne fest. Die Ergebnisse des heutigen EU-Gipfels zum Sanierungsfonds könnten für einen richtungsweisenden Impuls sorgen.

Der DE30 prallte gestern Vormittag von der Unterstützung bei 12.800 Punkten ab und wies im weiteren Verlauf der Sitzung eine leichte Aufwärtstendenz auf. Die Marke von 12.900 Punkten konnte jedoch nicht überwunden werden und am letzten Handelstag der Woche scheint sich der Widerstand zu festigen. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt der deutsche Leitindex etwas nach und notiert bei 12.868 Punkten.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.