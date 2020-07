Chefökonomin Neiss: Alle Augen sind auf das EU-Konjunkturprogramm gerichtet

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden an diesem Wochenende zusammenkommen, um über den neuen EU-Haushalt sowie den Rettungsplan für die Coronakrise zu diskutieren. Warum ist dieses Vorhaben so bedeutsam?

Der EU Recovery Fund (Wiederaufbaufonds), auch bekannt als „Next Generation EU“, ist in seinem Umfang sinnvoll. Geplant sind Zuschüsse und Darlehen in Höhe von bis zu 750 Milliarden Euro für die von der Krise - in Bezug auf die Gesundheitsversorgung - am stärksten betroffenen Länder. Dies würde zur Folge haben, dass Länder wie Italien und Spanien über einen mehrjährigen Zeitraum zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 10% des BIPs erhalten könnten.