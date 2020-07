„84 Prozent“ (stark vereinfacht natürlich…)

Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel 😊

Doch vorab:

Während die meisten Marktteilnehmer aktuell immer noch mit „Wundenlecken“ oder der Angst vor einer zweiten Corona-Welle, der Suche nach aussichtsreichen Edelmetallunternehmen oder mit den aktuell stark gehypten Psychodelia- bzw. Mushroom-/Pilzaktien beschäftigt sind, hat sich ein Sektor nach einen phänomenalen Boom und nachfolgender „Zu Tode betrübt“-Phase klammheimlich berappelt, stabilisiert und neuen Schwung aufgenommen.

Quelle: New Cannabis Ventures

Seit den kürzlich erreichten Tiefpunkten ist der „Global Cannabis Stock Index“ zwar bereits wieder um rund 80 Prozent gestiegen und befindet sich aktuell in einer Stabilisierungsphase auf historisch vergleichsweise niedrigem Niveau, ist aber noch meilenweit von früheren Höchstständen entfernt.

Das könnte sich schnell ändern!

Mein Optimismus basiert dabei allerdings nicht auf technischen Indikatoren. Stattdessen sehe ich einen entscheidenden Grund dafür, dass die Cannabisindustrie in einer Zeit, in der viele Industrien (denken Sie nur einmal an die früher fast als „unverwundbar“ geltende deutsche Autoindustrie) hart zu kämpfen haben werden, gut abschneiden wird.

Im „realen“ Leben boomt der Cannabissektor bereits in vielen Bereichen!

Die Konsumenten wollen diese einfach Produkte haben – denn vielfach erleben Sie damit eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebensumstände. Und die Spreu hat sich teilweise schon vom Weizen getrennt und viele Unternehmen mit „guten Ideen“ aber schlechter Ausführung haben den Markteintritt gar nicht erst vollzogen.

Nach der nun größtenteils abgeschlossenen Bereinigung könnte der Cannabis-Sektor jetzt also vor einem weiteren – diesmal auch fundamental gerechtfertigten – Aufschwung stehen.

Daher gilt es aus meiner Sicht neben den Branchengrößen wie Aurora, GW Pharma, Aphria, Canopy oder Trulieve nun auch die vielversprechendsten Nachkömmlige zu finden.

Und das „große Geld“ wird dabei vielen Experten nach NICHT durch den reinen Anbau der Cannabis- oder Hanfpflanze („Grower“) gemacht werden, sondern durch innovative nachgefragte Produkte, punktgenaue Vertriebskanäle und margenstarke Produkte und Marken.

Ganz oben mit dabei auf meiner Liste steht dabei ein Unternehmen, welches zwar erst seit kurzem an der Börse notiert, allerdings schon beeindruckende Umsatz- und Wachstumszahlen vermelden kann.

Auch die anderen wichtigen oben genannten „Qualitätskriterien“ scheinen mir bei diesem von mir identifizierten Unternehmen zu „passen“.

Und gerade heute Morgen hat die Company dann auch noch per News den Einstieg in den deutschen bzw. europäischen Markt vollzogen und sich mit einem starken und etablierten deutschen Partner zusammengetan.

Ein weiterer Grund, sich dieses Unternehmen näher anzuschauen und auf Herz und Nieren zu prüfen.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

