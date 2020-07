Die Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell kann sich den schwachen Rahmenbedingungen, mit denen die Ölwerte derzeit konfrontiert sind, nicht entziehen. Die zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 10.06.) noch zu verzeichnenden Entspannungssignale sind mittlerweile verpufft.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem noch „[…] Als Ergebnis der starken Aktienmärkte und der Entspannung am Ölmarkt konnte sich die Aktie zuletzt ebenfalls erholen und ist nun in den aus unserer Sicht entscheidenden Kursbereich 15,0 / 16,0 GBP vorgedrungen. Es gilt jedoch weiterhin zu bemängeln, dass es der Aktie bislang noch immer nicht gelang, signifikant über die 16,0 GBP vorzustoßen. Ein solcher Vorstoß dürfte entscheidenden Charakter haben und könnte der Aktie weiteres Potential auf der Oberseite eröffnen. Solange dieses Unterfangen jedoch noch nicht geglückt ist, gilt es weiterhin, die Unterseite und hier vor allem den Bereich von 12,5 GBP im Auge zu behalten…“

Auch in der Folgezeit verpasste es die Aktie, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen. Der aus charttechnischer Sicht so wichtige Ausbruch über die Zone 15,0 / 16,0 GBP fand nicht statt. Stattdessen verlagerte sich das Handelsgeschehen zunehmend auf die Unterseite, was wiederum die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Unterstützung bei 12,5 GBP gehörig unter Druck brachte.

Von einer kurzen „Schrecksekunde“ einmal abgesehen verstand es die Aktie jedoch bislang, die aus unserer Sicht eminent wichtige Unterstützung zu verteidigen. Signifikant darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls könnte auch ein Test des März-Tiefs „winken“.

Die jüngsten Vorstöße auf der Oberseite wirkten zuletzt immer saft- und kraftloser und kamen nicht mehr über die 13,5 GBP hinaus. In diesem Bereich verläuft zudem die 38-Tage-Linie. Auf der Oberseite muss es jedoch weiterhin das erklärte Ziel sein, die Zone 15,0 / 16,0 GBP zu überspringen.