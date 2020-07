Akademiker beklagen, dass Deutschland nicht genug zur Stärkung des Bildungsstandorts tue. Ihre Vorschläge sind vielfältig und meistens kostspielig. Ich will einen Reformvorschlag machen, der günstig wäre und die Bildungskultur in Deutschland deutlich verbessern könnte: Motiviert Akademiker dazu, Schreiben zu lernen! „Postmodernismus Entzaubert“ Der Physiker Alan Sokal veröffentlichte 1996 in der postmodernen akademischen Fachzeitschrift Social Text

Der Beitrag Akademischer Analphabetismus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.