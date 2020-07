Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (am 09.06.) war die Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten drauf und dran der laufenden Erholung noch ein entscheidendes Kapitel hinzuzufügen. Die bis dahin zu beobachtende Aufwärtsbewegung erhielt kurz darauf jedoch einen herben Dämpfer. Der so wichtige Ausbruch über die 60,0 US-Dollar wurde klar verpasst.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie nahm Kurs auf die für diesen Fall von uns zuletzt skizzierten 54,0 US-Dollar. Das Bewegungsziel wurde mittlerweile abgearbeitet. Aktuell nimmt die Aktie des Ölkonzerns Kurs auf den nächsten relevanten Kursbereich bei 60,0 US-Dollar. Das Chartbild hat sich zuletzt zweifelsohne aufgehellt. Um den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 48,0 US-Dollar gehen. Sollte es dennoch dazu kommen, würde die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen deutlich zurückgeworfen werden. Eine Neubewertung der Lage wäre in diesem Fall unerlässlich. Das Aufwärtspotential sehen wir in der aktuellen Gemengelage zunächst auf 60,0 US-Dollar begrenzt. Neben den fundamentalen Aspekten spielen auch die charttechnischen bei unserer Einschätzung eine Rolle. Der Bereich um 60,0 US-Dollar könnte sich als ganz harte Nuss erweisen. Er hat psychologische Bedeutung, zudem treffen hier ein massiver Horizontalwiderstand und die 200-Tage-Linie zusammen. Sollte es dennoch zum Ausbruch über die 60,0 US-Dollar kommen, wäre das durchaus als Befreiungsschlag zu werten und müsste auch eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.“

Die Erholung fiel den schwachen Rahmenbedingungen, die gegenwärtig für Ölkonzerne herrschen, zum Opfer. Zu einem Vorstoß über die 60,0 US-Dollar und damit zu einem möglichen Befreiungsschlag kam es nicht. Stattdessen orientierte sich die Aktie nach unten.

Am 31.07. wird Exxon Mobil die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Anfang Juli bereitete der Konzern den Markt bereits darauf vor, dass die Zahlen ob der Umstände wohl nicht „allzu prall“ werden würden. Spätestens mit der Veröffentlichung der Zahlen am 31.07. wird man dann Details wissen.

Aus charttechnischer Sicht muss es darum gehen, dass die Aktie den Bereich von 40,0 US-Dollar weiter verteidigen kann. Noch besteht die Chance auf die Ausbildung eines Bodens in diesem Bereich. Sollte das Unterfangen jedoch scheitern, könnte es durchaus prekär werden. In diesem Fall wäre auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 30,0 US-Dollar (März-Tief) nicht auszuschließen. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie zunächst über die 47,0 US-Dollar bzw. 50,0 US-Dollar laufen.