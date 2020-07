Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt NORMA den heutigen Handelstag. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 25,06 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 24,94 EUR ausgelotet. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Bei 26,50 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist NORMA heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Bei NORMA geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.