DE30: Gespräche über EU-Sanierungsfonds, Aktien werden gemischt gehandelt

++ Diskussionen über den EU-Sanierungsfonds ++ DE30 verbucht geringen Gewinn ++ Deutsche Börse (DB1.DE) ermöglicht schnellen Ausschluss von Wirecard (WDI.DE) aus dem deutschen Leitindex ++



Die europäischen Aktienindizes werden gemischt gehandelt, wobei die deutschen und britischen Aktien zulegen und die französischen und spanischen Aktien sich zurückziehen. Die US-Futures verzeichnen geringfügige Gewinne.

Das Hauptthema für die europäischen Vermögenswerte ist heute und am Wochenende der EU-Gipfel zu dem Fonds für die Zeit nach dem Ende der Corona-Krise. Die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder werden versuchen, einen Konsens über das umfangreiche Konjunkturpaket in Höhe von 750 Milliarden EUR zu erreichen. Die Politiker scheinen jedoch nicht allzu optimistisch zu sein, da Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, die Differenzen seien sehr groß und es sei unsicher, ob an diesem Wochenende ein Kompromiss erreicht werden könne.

Der DE30 verzeichnet geringfügige Gewinne. Der Index fand zu Beginn des heutigen Tages Unterstützung bei der 50-Stunden-Linie und begann, sich dem Hoch von heute Nacht bei 12.920 Punkten zu nähern. Der Bereich unterhalb von 12.835 Punkten ist die wichtigste kurzfristige Unterstützung und könnte getestet werden, falls die EU-Staats- und Regierungschefs sich negativ über die Ergebnisse der Gespräche äußern. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Börse (DB1.DE) schlug neue Regeln für einen schnellen Ausschluss von DE30-Mitgliedern aus dem Index vor, falls das Mitglied Insolvenz anmeldet. Auslöser war der jüngste Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard (WDI.DE). Wenn die neuen Regeln angenommen werden, würden sie es ermöglichen, Wirecard im August und nicht erst im September zu ersetzen.

BMW (BMW.DE) hat einen neuen Lieferanten für Batterien für Elektrofahrzeuge gefunden. Der Autohersteller erteilte einen Auftrag im Wert von 2 Milliarden EUR an die schwedische Firma Northvolt. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2018 bei der Batterieentwicklung zusammen.

Siemens (SIE.DE) erlaubte seinen Mitarbeitern, für 2 bis 3 Tage pro Woche außerhalb des Büros zu arbeiten. Die Entscheidung erfolgt, weil das Unternehmen möchte, dass seine Mitarbeiter dort arbeiten, wo sie am produktivsten sind. Das neue Modell wird für über 140.000 Mitarbeiter in 43 Ländern gelten.

Aktionäre verklagen die Deutsche Bank (DBK.DE) und den CEO Christian Sewing wegen falscher Aussagen über ihre Verbindungen zu dem verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein, der an einer Reihe von Fällen sexuellen Missbrauchs beteiligt war. Die Klage wurde eingereicht, nachdem die New Yorker Aufsichtsbehörden angekündigt hatten, dass die Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen USD für Compliance-Schlupflöcher im Zusammenhang mit Epstein zahlen werde.

DE30-Mitglieder um 10:17 Uhr. Quelle: Bloomberg



