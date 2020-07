Deutsche Anleihen legen leicht zu - EU-Gipfel im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,05 Prozent auf 176,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen.

An den Finanzmärkten steht der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Fokus. Im Mittelpunkt steht der geplante Corona-Wiederaufbaufonds. Eine schnelle Einigung gilt als unwahrscheinlich. "Angesichts der Unstimmigkeiten, was die Größe und Struktur des Wiederaufbaufonds anbelangt, bleiben wir skeptisch, dass dieser Gipfel schon eine Einigung bringen wird", hieß es in einem Marktkommentar der Dekabank.

Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, darunter die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten vor dem Wochenende weitgehend zurück./bgf/jkr/mis