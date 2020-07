Das Urteil des Bundesgerichtshofes Ende Mai im VW-Abgasskandal hat für Klarheit gesorgt. Nun könnte ein Teil der Entscheidung allerdings schon wieder kippen. Ein Erfurter Landesrichter hat dem EuGH das Urteil aufgrund der Nutzungsentschädigung zur Überprüfung vorgelegt.

Vorsätzlich sittenwidrige Schädigung

Das Urteil des Bundesgerichtshofes sollte den ein oder anderen Betroffenen gefreut haben. Die Richter entschieden, dass Volkswagen für die Manipulationen haften muss und eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung begangen hat. Daraus resultiert das Recht der Verbraucher, das Auto zurückzugeben und im Gegenzug den Kaufpreis plus fünf Prozent Deliktzins zu fordern. Einziger Knackpunkt: Von jener Summe wird eine Entschädigung für die gefahrenen Kilometer abgezogen. Dies möchte der Erfurter Landesrichter allerdings nicht akzeptieren und lässt diesen Teil der Entscheidung nun vom Europäischen Gerichtshof überprüfen.

Urteil widerspricht EU-Recht

Als Begründung führt der Richter einen Verstoß gegen den Effektivitätsgrundsatz und die EU-Grundrechtecharta an: "Mithin könnte ein starker Anreiz entstehen, die Rechtsverletzung gleichwohl zu begehen und die Anspruchserfüllung ungehörig zu verzögern". Aufgrund dessen müsse die Entscheidung hinsichtlich der Nutzungsentschädigung angepasst werden.

Folge: Mehr Geld für den Verbraucher

Betroffene des Abgasskandals würden in der Folge mehr Geld erhalten als bislang. Da VW grundsätzlich versucht, die Verfahren in die Länge zu ziehen, nutzen die Verbraucher die Autos über einen längeren Zeitraum und fahren weitere Kilometer. Dadurch erhöht sich die Nutzungsentschädigung, welche wiederum von dem Betrag abgezogen wird, den Volkswagen an die Kunden zahlen muss. Fällt diese jedoch weg, erhalten Kunden den vollen Kaufpreis plus fünf Prozent Zinsen, ohne Abzug.

