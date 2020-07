Die Erholung der Metallpreise befeuerte zuletzt auch die Kursentwicklung des kanadischen Rohstoffkonzerns. Seit unserer letzten Kommentierung hellte sich das Chartbild deutlich auf.

Rückblick. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 10.06. unter anderem noch „[…] Der Chart ist durchaus ambivalent. Positive Aspekte (u.a. anziehende 38-Tage-Linie und anziehenden 200-Tage-Linie, intakter Aufwärtstrend) stehen negativen Aspekten gegenüber. Vor allem die Doppeltopformation, die sich aufgrund des jüngsten Kursverlaufs ausgerechnet im eh schon massiven Widerstandsbereich um 7,5 CAD ausbildet, gilt es, diesbezüglich anzuführen. Insofern käme ein signifikanter Vorstoß über die 7,5 CAD hinweg wohl einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Auf der Unterseite sollte es hingegen nicht mehr unter die 6,5 CAD gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung erfolgen.“

Mit den anziehenden Metallpreisen als Katalysator setzt die Aktie in der Folgezeit zum Sprung über die Marke von 7,5 CAD an. Damit wurde eine drohende Doppeltopformation noch einmal abgewendet. Der Aufwärtstrend setzte sich durch und drückte die Aktie auch durch das massive Widerstandscluster um 8,0 CAD. Damit ist nunmehr der Weg in Richtung 9,0 CAD theoretisch frei, wie ein Blick auf den unteren 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt.

Ein erster zaghafter Versuch, in diese Region vorzustoßen, fiel aufgrund einsetzender Gewinnmitnahmen erst einmal in sich zusammen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gewinnmitnahmen ist es wichtig, dass die Aktie den Bereich um 7,5 CAD verteidigen kann; idealerweise halten bereits die 8,0 CAD dem Rücksetzer stand. Unter die 7,5 CAD sollte es jedoch nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet. Auf der Oberseite stehen dem Kursverlauf mit den Widerständen bei 9,0 CAD und 10,0 CAD zwei veritable Hürden im Weg.