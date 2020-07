Der Wind scheint mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung gedreht zu haben. Die Fresnillo-Aktie „dümpelte“ noch bis vor einigen Wochen so dahin. Auch die dann zu beobachtenden Erholung verlief mit Blick auf die Aktien der Mitbewerber eher zäh. Noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung von Anfang Juni bot sich dieses Bild.

So hieß es in unserer Kommentierung vom 09.06. unter anderem noch„[…] In der Folgezeit konnte die Aktie – auch angetrieben von der (temporär) starken Performance von Silber – erste Akzente auf der Oberseite setzen und unternahm den einen oder anderen Versuch, die 8,0 GBP signifikant zu überspringen. Letztendlich verpasste sie es aber, entscheidend nachzusetzen, sich von den 8,0 GBP zu lösen und in Richtung 9,0 GBP zu laufen. Ein Vorstoß in Richtung 9,0 GBP, noch besser über 9,0 GBP, hätte die Bodenbildung durchaus voranbringen können, doch stattdessen thront nun eine kleine Doppeltopformation im Bereich von 8,2 / 8,3 GBP über dem Aktienkurs. Und diese entfaltete auch gleich ihren „Charme“ und baute Druck auf der Unterseite auf. Wichtig war es jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Zone 7,3 / 7,0 GBP diesem Druck bislang standhalten konnte. Es gilt weiterhin: Unter die 7,0 GBP darf es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite hat die Aktie nun bei 8,2 / 8,3 GBP einen weiteren wichtigen Widerstandsbereich vor der Brust… Kurzum: Es gibt im Gold-Silberbereich andere Werte, die unserer Meinung nach deutlich spannender und aussichtsreicher sind.“



Mittlerweile ist der Knoten bei Fresnillo gelöst. Die Aktie durchbrach den massiven Widerstandsbereich 8,2/8,3 GBP und marschierte daraufhin stramm gen Norden. Maßgeblichen Anteil daran hatte die starke Entwicklung des Silberpreises. Zudem könnte es eine Rolle gespielt haben, dass sich die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich von der Entwicklung des Sektors abgekoppelt hatte und sich so ein gewisses Nachholpotential aufgestaut haben könnte, das nun womöglich abgerufen werden kann. Wohin die Reise gehen könnte, verdeutlicht ein Blick auf den unteren 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis.

Sollte es der Aktie gelingen, sich von der Zone um 10,0 GBP zu lösen, so könnte sich die Bewegung bis den Bereich von 12,0 GBP ausdehnen. Auf der Unterseite gilt: Im Idealfall geht es nicht mehr unter die 9,0 GBP. Sollte es hingegen sogar unter die 8,3/8,2 GBP gehen, muss die Situation neu bewertet werden.