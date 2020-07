Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power legte in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hin. Zuletzt kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Wie könnte es nun weitergehen?

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir am 21.06. mit „Entscheidende Phase läuft“. Damals hieß es unter anderem „[…] Sollte es der Aktie gelingen, sich doch noch entscheidend von den 14,2 US-Dollar zu lösen, wäre das als eine wichtige Weichenstellung einzuordnen. Hierzu nüssten allerdings auch die 15,0 US-Dollar überwunden werden. So aber besteht die latente Gefahr, dass sich das Unvermögen der Aktie, die Aufwärtsbewegung weiter auszubauen, zu einem Korrekturszenario auswachsen könnte. Vor diesem Hintergrund ist Obacht geboten, sollte es für die Aktie unter die Marke von 12,0 US-Dollar gehen. Tritt dieser Fall ein, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Ein Blick nach oben. Zuletzt erwies sich der Bereich um 14,6 US-Dollar als limitierend. Signifikant höher ging es nicht, ehe sich die Anziehungskraft der 14,2 US-Dollar wieder bemerkbar machte und die Aktie am Fortkommen hinderte… Schaut man sich einen Langfrist-Chart (hier auf Monatsbasis, sh. unten) der Aktie an, dann wird deutlich, dass die eigentliche Bewährungsprobe aus charttechnischer Sicht erst im Bereich von 15,0 US-Dollar liegt… Über diese Hürde muss die Aktie…“



Die Entscheidung ist mittlerweile gefallen. Die Aktie hat die genannten Bereiche überwunden, um nicht zu sagen pulverisiert. Die frischen Kaufsignale entwickelten zügig Durchschlagskraft und trieben die Aktie über die Marke von 20,0 US-Dollar. Im Bereich von 21,6 US-Dollar setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Mit Blick auf die zurückliegende Rally kommen diese sicherlich nicht überraschend.

Die Marke von 17,5 US-Dollar erwies sich zuletzt als erster Fels in der Brandung. Insofern wäre es ein Warnzeichen, sollte die Aktie nun erneut unter diese Marke abtauchen müssen. Aus charttechnischer Sicht verspricht erst der Bereich von 15,0 / 14,2 US-Dollar eine höhere Tragfähigkeit. Sollte es unter die 14,2 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Die jüngste Konsolidierung mit ihrem dynamischen Auf und Ab formte im Chart zudem eine Wimpelformation. Nicht selten geht die Auflösung einer solchen Formation mit einer dynamischen Bewegung einher (Richtung allerdings offen). Insofern gilt es, die Bereiche um 21,6 US-Dollar und 17,5 US-Dollar im Auge zu behalten.