DWS Chart der Woche: Chinas Aktien sind relativ attraktiv geworden

In diesem "Chart der Woche" soll es aber weniger um die absolute als um die relative Attraktivität chinesischer Aktien gehen. Dazu muss man zunächst einen Blick auf die unterschiedlichen Indizes von China und Hong Kong werfen. Das Schlusslicht mit einem Jahresminus von fast neun Prozent ist der Hang Seng Index, dessen traditioneller Fokus auf Hong Kong ihm dieses Jahr wenig half. Politische Unruhen, Exportabhängigkeit sowie seine Zusammensetzung (hoher Anteil von Banken, Versorgern und Immobilienfirmen) bildeten dieses Jahr einen toxischen Mix. Dem stark auf chinesische Staatskonzerne zugeschnittenen Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) erging es nicht viel besser. Die Musik spielte in anderen Indizes, insbesondere dem auf junge Technologiefirmen spezialisierten Chinext Index. Aber auch im breit aufgestellten MSCI China Index, der zudem davon profitierte, ein bisher nur in den USA notiertes Technologie-Schwergewicht aufgenommen zu haben. Ein ganzes Drittel der Index-Marktkapitalisierung entfällt nunmehr auf nur zwei Technologiewerte. Eine in der Tendenz dem US-Aktienmarkt ähnliche Entwicklung. Das gilt auch für den eher inländisch geprägten CSI 300 Index, der ebenfalls den Strukturwandel Chinas widerspiegelt. Machten die weniger industrielastigen, "modernen" Sektoren wie Technologie, Telekommunikation, Pharma und (Online-)Handel 2010 nur 20 Prozent des Index aus, ist es heute doppelt so viel. Kein Wunder also, dass sowohl die Kursentwicklung als auch die eher moderate Kürzung der Gewinnschätzungen dieser Indizes sich eher am Nasdaq-100 als am MSCI World Index orientieren, wie der "Chart der Woche" zeigt.

Die höhere Gewinnstabilität der Indizes ist nur eine der Verbesserungen gegenüber dem Jahr 2015, als der chinesische Aktienmarkt nach einem Höhenflug jäh zusammenbrach. Seitdem dürften auch Marktteilnehmer und Regulierer deutlich an Erfahrung gewonnen haben.