Der jüngste Kursrutsch der Northern Data Aktie vom Allzeithoch bei 82,40 Euro auf gestern erreichte 39,00 Euro hat größere Teile der Mitte November des vergangenen Jahres bei 11 Euro gestarteten Aufwärtsbewegung in Luft aufgelöst. Erst der Bereich rund um die 200-Tage-Linie stoppte sowohl am Mittwoch bei 40,80 Euro als auch am Donnerstag bei 39,00 Euro den Kurseinbruch. Auslöser waren Vorwürfe gegen das Unternehmen, das eigene ...