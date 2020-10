DGAP-Ad-hoc: Centrotec SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognose





CENTROTEC SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr trotz Corona Pandemie; Jahresprognose 2020 bestätigt





17.07.2020 / 15:51 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Brilon, 17. Juli 2020: Die positive Entwicklung der CENTROTEC SE im ersten Quartal setzte sich trotz der Corona Pandemie auch im zweiten Quartal fort. So erhöhte die CENTROTEC, gemäß vorläufiger Zahlen, ihren Umsatz leicht auf 156,0 Mio. EUR (Vorjahr 152,5 Mio. EUR). Das operative Ergebnis EBIT steigerte sich von 4,1 Mio. EUR auf 7,7 Mio. EUR.



Die Corona-bedingt erheblichen Einbußen auf vielen internationalen Absatzmärkten wie Frankreich, Spanien, Italien und USA konnten durch die insgesamt robuste Entwicklung in den Heimatmärkten Deutschland und Niederlande kompensiert werden. Darüber hinaus wirkte sich die pandemie-bedingte deutliche Reduzierung der Reise- und Bewirtungskosten sowie der Marketing- und Messekosten erheblich positiv auf die Ergebnisentwicklung aus.



Damit erhöhte die CENTROTEC im ersten Halbjahr 2020 ihren Umsatz um 7,6% auf 322,3 Mio. EUR (Vj. 299,7 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns lag bei 16,7 Mio. EUR (Vj. 8,1 Mio. EUR). Das Finanzergebnis blieb hingegen mit minus 6,6 Mio. EUR deutlich hinter dem Vorjahreswert von plus 1,7 Mio EUR zurück. Die Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresberichts ist zum 13. August 2020 geplant.



Auf Basis dieser Ergebnisentwicklung geht die CENTROTEC nun davon aus, dass die zuvor unter Vorbehalt gestellte Gesamtjahresprognose für einen Umsatz von 670 bis 690 Mio. EUR und einem erwarteten EBIT von 34 bis 36 Mio. EUR erreicht oder sogar übertroffen werden kann, sofern es zu keinen weiteren nennenswerten Marktbeeinträchtigungen durch eine zweite Corona-Welle im Herbst kommen sollte. Letzteres stellt jedoch weiterhin ein erhebliches Risiko in einem allgemein fragilen Marktumfeld in ganz Europa dar.