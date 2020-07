Die Hauptstadt Peking stellte am Donnerstag zwölf Projekte vor, in denen die Blockchain künftig genutzt werden soll. Das Ziel: Schnellerer Datenaustausch bei Behörden und weniger Bürokratieaufwand für Firmen.

Aufgebaut und betrieben wird das BSN von einer Allianz aus staatlichen Behörden, Tech-Firmen und Kommunikationsunternehmen – darunter China Mobile, China Union Pay und Red Date. Die Blockchain hilft dabei, Transaktionen aller Art zu verifizieren. Anstatt eine eigene Blockchain-Plattform aufzubauen, sollen chinesische Firmen künftig das BSN nutzen. Laut einer Studie der BSN-Betreiber kostet der Aufbau und Betrieb einer eigenen Blockchain-Infrastruktur für Unternehmen 14.000 US-Dollar jährlich. Eine Applikation über das BSN soll hingegen für durchschnittlich weniger als 300 US-Dollar pro Jahr zu haben sein.

Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte Chinas Präsident Xi Jinping angekündigt, dass sein Land eine Vorreiterrolle in der Blockchain-Technologie einnehmen will. Dass sich das BSN Network auch über die Grenzen der Volksrepublik hinaus durchsetzt ist jedoch unwahrscheinlich. Denn die Kontrolle über das Netzwerk bliebe in Peking.

Gleichzeitig prescht die chinesische Regierung mit Plänen für eine eigene digitale Währung voran. Die Einführung eines digitalen Renminbi stößt bei Krypto-Experten aber auf Skepsis. Krypto-Experte Dr. Julian Hosp warnte im Interview mit wallstreet:online vor dem staatlichen Einfluss auf das Digitalgeld. Populäre Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether dürfen in China nicht gehandelt werden.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion