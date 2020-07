publity-Töchter PREOS und GORE mit Immobilien-Deal

Die beiden publity-Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG und die GORE German Office Real Estate AG sortieren ihre Immobilien-Portfolios neu. Im Zuge dessen sei die Einbringung von 89,9 Prozent der PREOS-Tochter PREOS Immobilien GmbH in die GORE erfolgt. Der Deal hat ein Volumen von 200 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Freitag mitteilen. „Infolge der Transaktion hält PREOS nunmehr 59,9 Prozent an GORE und publity ist somit ...