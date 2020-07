Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Daimler-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Den heutigen Handelstag beginnt Daimler mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 38,40 EUR austariert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Da dieser Indikator bei 36,01 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

