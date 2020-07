Wenn dereinst mal eine große Studie über den Typus des deutschen Berufspolitikers im frühen 21. Jahrhundert geschrieben werden sollte, dann wir Thomas de Maizière darin sicher auch ein bißchen Aufmerksamkeit verdienen. Regierungspolitik in der Merkel-Ära, so muss man wohl folgern, wenn man hört und liest, was der frühere Bundesinnenminister nun nachträglich von sich gibt, ist

Der Beitrag Der Ex-Minister von der traurigen Gestalt: De Maizière blickt auf 2015 zurück erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.