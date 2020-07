NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist nach dem kleineren Vortagesrückschlag zum Wochenschluss wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Freitag kaum.

Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,05 Prozent auf 26 720,23 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 2 Prozent an.